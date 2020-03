5 põhjust, miks mees peale sinu südame murdmist su juurde tagasi ronib

3. Mees katsetab sinu piire.

Ta ei proovi seda isegi meelega teha, ent kui su ekskutt jättis su maha ning nüüd su ellu tagasi ronib, siis on võimalus, et ta lihtsalt testib sinu piire. Näiteks selleks, et teada saada, millist käitumist sa oled nõus välja kannatama. Tegelikkuses ongi nii, et sina ise õpetad inimestele seda, kuidas sa soovid, et sind nende poolt koheldakse. Kui sa oled nõus oma ekskuti tagasi oma ellu laskma ka peale seda, kui ta on sind mitu korda alt vedanud ning su südant murdnud, siis annad sa talle sellega signaali, et sa oledki nõus tema halba käitumist välja kannatama.

4. Mees tunneb end süüdi ning soovib kinnitust.

Enamik inimesi ei murra su südant meelega. Seetõttu tunnevad nad end süüdi, kui see peaks juhtuma, ning proovivad su sõber edasi olla või lihtsalt sinuga ühenduses püsida. Nad tahavad kindlad olla, et sinuga on ikka kõik hästi. Kahjuks ei oska need inimesed tihti näha, et see on kõige halvem asi, mida sellises olukorras teha. Kui tüüp sinuga peale lahkuminekut sõbralikult edasi suhtleb, siis jääb sinu sisse tahes-tahtmata usk, et ehk on teie suhtel siiski veel lootust.

5. Mees kahetseb su maha jätmist.

Kõik teevad vigu. Mees, kes murdis su südame, ent nüüd ronib su ellu tagasi, võib oma otsust sinu mahajätmise osas kahetseda. Ühe uuringu kohaselt kahetseb lausa 43% mehi oma paarilisest lahku minemist. Seega võibki tegemist olla lihtsa eksimusega, seda juhtub.