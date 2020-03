Nimeinspiratsiooni: beebinimed, mis aastal 2020 kuulsust koguvad

Näiteks veebisaidi Names.org inimesed jagasid juba oma ennustust selle kohta, millised nimed saavad aastal 2020 populaarseteks. Kuna aasta-aastalt nimede populaarsus drastiliselt ei erine, on need ennustused möödunud aasta statistikaga sarnased, kuid selles on ka üllatusi.