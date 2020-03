Kuigi ajateenistuse läbimine on Eesti naistele vabatahtlik, on noorte naiste huvi läbida ajateenistus ning valida seejärel karjäär kaitseväes on tõusutrendis. 2019. aastal jätkas tegevteenistuses juba 60 protsenti ajateenistuse lõpetanud naistest.