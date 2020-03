Naine karantiinilõksus viis päeva tagasi kohatud kutiga: on neli varianti, millega see olukord meil lõppeb

Mirror kirjutab, et Thea de Gallier pidi end isolatsiooni panema koos mehega, kellega sai tuttavaks kohtinguäpis Hinge vaid viis päeva varem. Nad veetsid koos kaks nädalat, jagades toitu ja vaadates koos teineteise lemmiksarju.

Thea jagas oma ebatavalist kogemust Twitteris ning inimesed on nende «moodsast armastusloost» (mis kasutas teemaviidet #isolationandchill) vaimustuses.

«Kuidas meil seni läinud on, te küsite?» kirjutas ta. «Noh, ta koer alguses vihkas mind, kuid nüüd istub rõõmsalt mu peal. Aga paistab, et meie ebatavaline situatsioon on osutunud üsna kasulikuks.»

Nad jagasid oma toidutagavara ühiselt, naine jättis maha suitsetamise, nad veedavad vahel aega eraldi tubades, kuid siiski jagavad teineteisega meeme.

«Ma olen terve aasta üksinda elanud, seega on see päris korralik kohanemine,» tunnistas naine. Ta kirjeldas ka, et kuigi nad on pärit erinevatest ühiskonnaklassidest, on nad sellest huumoriga üle saanud ning austavad teineteise erinevusi. Ka ei ole nad kibestunud, et pidid praktiliselt võõra inimesega nii kaua aega ninapidi koos veetma.

«Me ennustasime, millega see situatsioon lõppeda võib ning leidsime, et on võimalikud ainult neli stsenaariumi: kole isetehtud lõikus, rasedus, lahutus/mahajätmine või kihlumine,» rääkis Thea. «Isiklikult tundub variant üks kõige vähem hirmutavam.»