Õed-vennad tülis: 6 probleemi, mida terapeudid kõige sagedamini kuulevad

Pole üldse ebatavaline, et sa oma justkui kõige lähedasema inimesega maailmas läbi ei saa. Huffington Post palus terapeutidel kirjeldada, mis on kõige sagedasemad selleteemalised probleemid, mida nad oma vastuvõttudel kuulevad.

«Mulle ei meeldi oma õe/venna partner.»

Sa ei pea just seda inimest armastama, aga sa võiksid teda vähemalt taluda. Ning kui sulle tõesti tema partner ei meeldi või sa oled mures, et suhe on toksiline, siis võib see tuua pinnale palju negatiivseid tundeid ja muresid. Pinge omakorda mõjutab suhet õe/vennaga ning üleüldist perekonnadünaamikat.

«Me ei räägi enam.»

Õdede-vendade vaheline rivaalitsemine saab alguse lapsepõlves ning võib imbuda ka täiskasvanuelu suhetesse. «Minevikupagas näib õdede-vendade suhteid takistavat rohkem kui teisi,» ütles terapeut Kurt Smith. «Kui sõbrad saad sa oma elust eemaldada, siis õe-vennaga on see märksa raskem.»

«Me oleme oma lapsepõlverollidesse kinni jäänud.»

Isegi täiskasvanutena kipuvad inimesed hoidma kinni rollidest, mis neile lapsena «määrati», näiteks beebi, must lammas, boss. Sinna aga takerdudes ei ole võimalik isiksusel areneda ja see võib teha haiget.

«Me ei leia üksmeelt selles osas, mida teha oma vananevate vanematega.»

Täiskasvanuna peavad lapsed oma vanemate eest tegema üsna raskeid otsuseid, näiteks otsustama elamistingimused, ravi, lahendama finantsküsimused. Eriti just raha tekitab õdedes-vendades palju pingeid, tülitsetakse näiteks päranduse üle. Aga ka siis, kui vanemad on veel elus, võivad osad inimesed nende armastust ära kasutada. Üks terapeut räägib näiteks naisest, kes pidi kaebama kohtusse oma õe, kuna too oli emalt raha välja meelitanud ja hiljem ei jätkunud seda hooldushaigla kulude katteks.

«Me jätkuvalt tülitseme nagu lastena.»

Lootus on, et mida vanemaks te saate, seda küpsemalt oskate omavahelisi konflikte lahendada. Kui aga lapsepõlves pole teile eluterveid konfliktiresolutsioonioskusi õpetatud, võib teil olla täiskasvanuna see üsna keerukas ning kui tüli on majas, käitute taas nagu kümneaastased.

«Mu täiskasvanud õde või vend elab ikka veel vanemate kulul.»