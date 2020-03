Kodusistuja trenninipid ehk kuidas harjade-moppide ning käterätikute abiga vormis püsida

Olude sunnil on paljud Eesti inimesed kodudes sotsiaalses isolatsioonis, kuid neli seina võivad varsti hakata aktiivsemaid inimesi hulluks ajama. Kuidas treenida, kui puuduvad raskused ja treeningvarustus? Õnneks on meie kodus esemeid, mida kasutame teistes igapäevastes toimingutes, kuid milliseid neist on võimalik efektiivselt kasutada ka treeningu eesmärgil? Toome teieni vaid mõned võimalused, kuidas jääda kodustes oludes väheste vahenditega aktiivseks.

Seljakott raskuseks!

Olenemata sellest, valmistud suvehooajaks kükkidega või soovid treenida biitsepsit, on lahendus nende lihaste treenimisele lihtne. Leia kodust selja- või treeningkott, aseta sinna raamatud või täidetud veepudelid ning sul ongi täiuslik sangadega lisaraskus.

Kui seljakotitäis asju on liiga palju, siis täida veega üksikud pudelid! Kahe sarnase pudeli või kanistri abil saad ka oma «hantlite» raskuses kindel olla. Tuletame meelde, et üks liiter vett kaalub üks kilogramm.

Kasuta dekoratiivpatja!

Dekoratiivpadja peal seistes on selle funktsioon väga sarnane tasakaalupadjaga, mille abil oma tasakaalu arendada ning süvalihaseid treenida. Patja kasutades on võimalusi palju – seisa, kükita, hoia tasakaalu ja pane ennast teistel viisidel proovile.

Pallid!

Kindlasti leidub pea igas kodus kas korvpall, jalgpall, tennisepall või mõni muu kera, mida treeningul appi võtta. Erinevaid palle saab kasutada näiteks jõutreeningu eesmärgil kätekõverduses, kõhulihaste tegemises ning paljudes teistest harjutustes. Lisaks on pallidega võimalik arendada oma koordinatsiooni ja osavust – õpi žonglöörima või põrgata ühte palli, teist samal ajal hoopis õhku visates. Pärast trenni on tennisepalli võimalik kasutada ka massaažirulli asemel.

Trepid!

Pole vahet, kas elad korteris või eramajas, sest neist mõlemast leiab trenniks vägagi vajaliku komponendi – trepid. Kui tavaliselt on trepid iga sportlase õudusunenägu, siis kodustes tingimustes pole tarvis ekstreemsustesse laskuda. Treppe saab kasutada efektiivselt intensiivse pulsitreeningu asemel ning jalgade, tuharalihaste või isegi triitsepsi treeninguks.

Harjad ja mopid!

Harja ja moppi saab kasutada peale toa puhastamise veel mitmel eesmärgil. Esiteks on harjavars hea abivahend erinevatel venitustel ning samas võib kasutada seda ka takistusena maas, millest üle kõndida, hüpata või lausa joosta.

Väikesed ja suured rätikud!

Rätikuid saad kasutada kogu treeningu vältel. Parim lahendus on treeningmati puudumisel asendada see suurema rätikuga, et oleks mugavam harjutusi teha. Samas saab väiksemaid rätikuid asetada jalgade alla, neid tõmmata, kasutada kummilindina ja paljugi muud, et teha harjutusi raskemaks ning füüsilisemaks.

Sein!

Kui sul eelnevalt nimetatud esemeid tõesti kodus ei ole, siis mõne seina peaksid ikka leidma! Seina vastas saab istuda, seda tõugata ning selle abil saab väga efektiivselt pärast treeningut ennast venitada.

Keharaskus!

Siiski ei saa üle ega ümber, et väga hea treeningtulemuse saab ka omaenda keharaskusega. Sul pole kodustes tingimustes vaja eraldi varustust, et teha erineva keerukuse ja raskusastmega harjutusi vaid omaenda kilogramme kasutades.