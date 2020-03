Tellijale

Aino Kallas, kes sai Talvikute sõbraks kohe, kui ta Tartusse elama asus, on kirjeldanud proua Talvikut: «Frieda Talviku välimus üllatas esimesel nägemisel; oli arusaadav, et need kaks olid just vastandi seaduse sunnil üksteises meeldimist leidnud. Vastupidiselt oma mehele oli Frieda Talvik lihavusele kalduv, tal oli täidlane, volbe, natuke lõtv keha, lühike kael ja väga graatsilised valged ja nõrgad käed. Näojooned olid pehmed ja ebamäärased, silmad tumedad, alati nagu põletikus. Kord palju hiljem usaldas ta mulle, et teda ootab tulevikus täielik pimedus. Juuksed olid läiketa, mustad, aga juba varakult hallinevad, peened loomulikud lokid, mis panid pea veel suuremana paistma, kui see oli.»