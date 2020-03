Tellijale

Just nüüd on aeg vaadata maailma ning oma elu värske pilguga, justkui näeksid kõike esimest korda, kirjutab Elite Daily. Viska eelarvamused mineviku prügikasti ning anna endale ja oma mõtetele värske start. Samamoodi nagu kuu end taevas uueks loob, astu ka sina just nüüd esimesed sammud, et sinust saaks uuem ning parem inimene, sest noorkuu Jäära tähtkujus lükkab käima sinu eneseusu ning aitab sul areneda kõikvõimalikel viisidel.