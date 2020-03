Unespetsialist annab nõu: kuidas treenida end hommikuti kiiremalt ärkama?

Neuroloog ja unespetsialist dr Cyntia Bodkin räägib, et inimese reageerimise kiirus pärast ärkamist on tõenäoliselt seotud geenidega. Samas ei oska ta seletada olukorda, mil identsed kaksikud ärkavad täiesti erinevalt. Uuringud on näidanud, et üldiselt ei suuda inimesed hommikuti 15-60 minuti jooksul tõusta. Samas unetablettide kasutamisel võib see aeg veelgi pikeneda.

Hea uudis on see, et on olemas mõned trikid, kuidas saaksid end kiiremini ärkama treenida. Proovi neid nõuandeid ning sinu aju hakkab hommikuti kiiremini reageerima.

Joo tassike kohvi

Kui sul on näiteks taimeriga kohvimasin, siis soovitame sul seda igapäevaselt kasutama hakata. «Kofeiin mõjub paljudele inimestele äratuskellana,» tõdeb dr Bodkin.

Kuigi kohv on hommikuti hea ärataja, ei tohiks seda kindlasti liiga palju tarbida. Kohvi liigtarbimine võib mõjutada sinu und, ärevust, paanikahooge ning tekitada isegi südamerütmihäireid.

«Normaalne kogus on 30-300 mg päevas. Üks tass sisaldab keskmiselt 70-150 mg kohvi,» lisab dr Bodkin.

Tekita endale kindel unerežiim

Igapäevaselt samal kellaajal magama minemine ning ärkamine on detail, mis aitab sul lihtsamalt ärgata ning erksam olla. Dr Bodkini soovitusel peaks magama sama unerežiimi järgi seitsmel päeval nädalas, et selle toime oleks tunda.

Piisavalt pikk uneaeg

Korrapärane unerežiim toimib vaid siis, kui sinu uneaeg on piisavalt pikk. See aitab sul paremini stressiga toime tulla, hoida sind heatujulisena, mõjub hästi sinu kehakaalule ning aitab sinu ajul igal hommikul erksana ärgata. Erinevad une kohta tehtud uuringud on tõestanud, et täiskasvanud inimene vajab öösel keskmiselt seitse kuni üheksa tundi und.

Vabasta aknad kardinatest