Hea suhtlus on õnneliku ning terve suhte aluseks. See tähendab muuhulgas seda, et oled kaaslase vastu aus, kui tunned, et sinu vajadused pole rahuldatud. Mõned sodiaagimärgid võivad oma tunnetest küll väga teadlikud olla, ent nad ei pruugi osata neid oma partnerile sõnades väljendada.