PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 24. märts: Neitsi seisab hirmudega silmitsi, Veevalaja maadleb sisemiste pingetega

Armastus on järgneval paaril nädalal sinu jaoks teema number üks. Seega mõtle, mida saad teha selleks, et suhe kalli inimesega süveneks.

Tahad kõigile selgeks teha, et sinul on õigus. Oled valmis oma tõekspidamiste eest võitlema, oma tahtmise saamiseks jõuvõtteidki kasutama.

Probleemiks rahaasjus võib saada see, et teised sind mõjutavad. Sisimas tunned, et see, kuidas majandad, on sinu isiklik asi.