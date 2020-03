COVID-19 ⟩ Eestlanna Hispaanias: vaatame arusaamatusega Eestit, kus on võimalik veel olukorda päästa, kuid seda ei tehta

Möödub üks nädal ning olukord on juba drastiliselt muutunud. Viirusesse nakatunuid on 5200, mis tundub sel hetkel hiigelsuur arv. Riigi tasandil hakatakse seoses koroonaga riburadapidi igasuguseid otsuseid vastu võtma. Suletakse kõik haridusasutused, baarid-kohvikud, rahvakogunemised keelatakse ära. See on hetk, kui ka siin saab lõpuks alguse vetsupaberipaanika.

Inimesed on ka üleüldiselt veidi segaduses ja põgenevad igas suunas: kes koju, kes teise linna, kes teise riiki. Ja kellel kusagile kiiret ei ole, need seisavad siis tundide kaupa toidupoe sabades. Kuid paljud inimesed võtavad koolide sulgemist lihtsalt koolivaheaja ja lisapuhkusena, just nagu hetkel Eestiski. Käiakse lastega rannas, mänguplatsidel, looduses, veedetakse sõpradega lõbusalt aega.

Soovitusest kodus püsida saab seetõttu karm käsk – sest ainult nii saab muidu sotsiaalse hispaanlase lõpuks koduseinte vahele. Trahvid on suured ning tavainimene võib väljuda vaid põhjendatud juhtudel, näiteks toidupoodi, apteeki, tubakapoodi või ajalehekioskisse minekuks. Sinnagi vaid üksinda ning mitte kaugele kodust. Suletud on kõik mänguväljakud, rannad, pargid ning ka sportimiseks või jalutamiseks ei tohi kodust väljuda.

Muide, igal õhtul kell 8 läheb kõik see rahvas siin rõdudele ja plaksutab tänutäheks arstidele ja kõigile teistele, kes seal sõjatandril ennastohverdavalt ja hinge tõmbamata viirusega võitlevad. See on hispaanlaste jaoks praegusel ajal päeva tähtsaim hetk.

Möödub veel üks nädal – esimene karantiininädal – ning nakatunud inimeste arv ületab juba 20 000 piiri. Päevased uute nakkusjuhtude ning koroonasurmade numbrid teevad pööraseid rekordeid ja vaid ühe nädalalõpu jooksul tõuseb nakatunute arv juba 33 000ni. Haiglates napib nii vahendeid kui töökäsi. Kõik me igatseme neid kahe nädala taguseid muretuid aegu, mil veel hirmu ei olnud. Kõik me mõtleme, et mis siis, kui oleks… kui oleks riik kiiremini karantiini välja kuulutanud, kui oleks õigel ajal reageeritud. Kõik me vaatame arusaamatusega neid riike, kellel praegu oleks veel võimalik olukorda päästa, kuid seda ei tehta. Kahjuks on ka Eesti üks neist.

Nädal tagasi jäid meie lapsed koolist koju koduõppele ning suur osa riigi kodanikest kaugtööle. Nädal algas loomulikult tohutus kaoses, igasugust infot, kirju jne tulvas igalt poolt sisse. Laste kooligrupid, töömeilid jne: mida teha, kuidas olla, mis saama hakkab jne. Ning laste koduõpe. Esimene pool nädalast tundsid õpetajad vist, et peavad kõigile tõestama, et nad ikka usinalt tööd teevad või siis ehk hoopis kartsid, et äkki on lastel kodus jube igav? Nii nad siis jagasid lastele aina iga päeva jaoks nelja-viie tunni jagu ülesandeid.