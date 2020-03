PILVEDE ALL ⟩ Kiku tõmmatakse Mari ja Eriku salaplaani; Kertu unustab Eriku, kes on andmas valusat vastulööki

Samal ajal pole Maimu abilisel Kikul (Rita Liiver) aimugi, et ka tema on tegelikult õdedevahelisse draamasse tõmmatud ja osa Mari ning Eriku salaplaanist. Hea ja usaldava inimesena võtab ta rõõmuga vastu Kertu kutse tulla lapsi hoidma. Liisa ja Joosuga on Kikul suurepärane klapp ning lisatöö teeb ainult rõõmu.

Kertu, kes Mari ja Eriku salaplaanist midagi ei tea, leiab enda jaoks ootamatult Kikus ka tänuliku kuulaja ning inimese, kellele on lihtne oma mõtteid usaldada ja tunnetest rääkida. Usaldusliku suhte tekkimisele aitab kaasa seegi, et Maimu oma abilist väga hindab ja hoiab, nii et Kertu usaldab lapsed kerge südamega Kiku hoolde, lubades enda ja Madise suhtel veel suurema hooga edasi areneda. Unustades samas Eriku, kes on andmas tabavat ja vägagi valusat vastulööki...