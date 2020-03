Kodukontoris töötaja dilemma: kas lõunapausi ajal võib seksida?

Mis oleks parem viis igava päeva vürtsitamiseks kui enne konverentskõnesid kiire kähkukas teha? Kuid kas päeval seksimine on professionaalselt vastuvõetav tegevus? Teeb see sind produktiivsemaks või on hoopis segaja? Võib-olla on tegemist hea viisiga, kuidas hoida suhteid normaalsena ning mitte isolatsioonis olles teineteist hulluks ajada.

Paljude jaoks meist on kodus töötamine täiesti uus asi ning me püüame uue normaalsusega kohaneda. Me arendame uusi päevarutiine, leiame efektiivseid töölahendusi ning oleme nii aktiivsed, kui suudame – samal ajal tegeledes globaalse pandeemiapaanikaga. Kõike seda on päris palju.

Metro võttis olulise seksiküsimuse lahendada ning võtab ette faktid.

Kas lõunapausi ajal seksimine on professionaalne?

Tehniliselt võttes võid sa lõunapausi kasutada ükskõik milleks soovid – käia jalutamas, süüa midagi toitvat või sootuks käia kiirelt jooksmas. Erinevatel firmadel võivad olla konkreetsemad reeglid, kuidas lõunapaus peaks toimuma, kuid üldiselt on see aeg sinu isiklikuks tarbeks. Niisiis peaks seks olema ju lubatud?

Tegelikult pole selleks isegi pandeemiat tarvis, et inimesed lõunapausi ajal seksiksid. Värske uuring, mis avaldati enne globaalset kriisi, näitas, et 18 protsenti brittidest seksivad lõunapausi ajal. Kõige tõenäolisemalt (21 protsenti) teevad seda inimesed, kes töötavad meedia- või turunduse vallas. Üks firmajuht, kellega väljaanne rääkis, ütles, et tema meelest on isegi parem, kui inimesed lõunapausi ajal seksivad. «Seks on hea viis endorfiinideks ja tuju tõstmiseks, kui kõik muu tundub nii negatiivne ning seksil on su produktiivsusele vaid positiivne mõju. Õnnelikud inimesed on paremad töötajad!»

Kas lõunapausi-seks tõstab produktiivsust?

Mitmed uuringud on just seda näidanud – kuna seks nagu treeningki aitab kehal vallandada heaoluhormoone endorfiine, siis see võibki sinust parema töötaja teha. 2018. aasta uuring näitas, et orgasmi positiivne toime võib kesta kehas kuni viis päeva ning Oregoni ülikooli uurimusest selgus, seksil on otsene seos sellega, kui õnnelik ja rõõmus sa kontoris oled.

Muidugi võib seks teha sind ka uniseks, nii et kui sa oled üks neist inimestest, kes kipub pärast hullamist haigutama, võiksid seksida töövälisel ajal.

Kas lõunane seks võib leevendada ärevust ja stressi?

Praegune aeg tekitab enamikes inimestes suurt ärevust, juba ainuüksi igapäevarutiini järsk muutumine tõstab stressitaset. Lõunapausi-seks võib selles osas abiks olla küll, alandades stressi ja aidates paremini hakkama saada.