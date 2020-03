PALJU ÕNNE! ⟩ Lauljatar Merlyn Uusküla tähistab täna oma 36. sünnipäeva

Nexus

Ansambel Nexus lõpetas oma tegevuse 2006. aastal. 2. septembril 2006 salvestati «Go Live» kontserdil Nexuse dokumentaal-DVD, kus said sõna nii bändi sõbrad kui ka koostööpartnerid. DVD «Best of Nexus» ilmus 2006. aasta novembris. Nexust peetakse siiani Eesti viimaste aegade üheks edukamaks tüdrukutebändiks.

Soolokarjäär

Eraelu

2007. aastal käisid jutud Merlyni võimalikust suhtest naisega kuid toona jäi see kuulujutt kinnitamata. Viimastel aastatel on Uusküla elanud koos elukaaslase Markoga, kellega naine on mõned korrad avalikkuse ees viibinud, kuid mees on eelistanud pigem tagaplaanil olemist. Möödunud aasta 1. oktoobril sündis nende perre poeg Ralf Hubert.