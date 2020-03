Kaks Eesti noormeest müüsid inimestele õhku ning 800 Reseti klienti jäid tühjade pihkudega

Reseti poolt petetud Aleksander FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Petta saanud Aleksander kirjeldab oma viimast kogemust: «Ma tellisin blenderi ning maksin selle eest 6. veebruaril umbes sada eurot. Mõned päevad hiljem läksin Reseti kodulehele ja nägin kuulutust, et edasi tegeleb kõikide pöördumistega nüüdsest pankrotihaldur.»

Ohvrid on kogunenud ühisesse Facebooki gruppi ning neid abistab jurist

Hetke seisuga on Reset.ee ohvrid koondunud ühte Facebooki gruppi nimega «Reset Eesti OÜ ohvrid». Seal vahetavad nad üksteisega olulist infot ning leidnud sealt ka endale ühise esindaja juristi. Jurist Õnneli Matt selgitab, et on grupis kui nende esindaja, et aidata teha neil ühist hagi ja räägib Kuuuurijaga selleks, et teema leiaks suuremat kajastust, mis aitaks meil jõuda rohkemate ohvriteni.

Jurist Õnneli Matt FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

«Nende nõuded ületavad hetkel 35 000 eurot, aga usun, et see on ohvritest vaid väike osa. Näen seal puhtalt soodustus kelmuse toime panemist ettevõtte poolt. Seda seetõttu, et veebileht võeti maha, tellimusi võeti jätkuvalt sisse ning nimi vahetati samuti ära. Samuti vahetati ka firma aadressi. Inimestele lubati raha tagasi aga raha tagasi nad saanud ei ole. Inimesed toovad prokuratuurile tõendid mustvalgena ette ning minu arust on see nende töö lihtsalt kokku panna ja kohtusse anda.»

Õigusnõu OÜ Juristi Õnneli Matti sõnul ei saa selle teema puhul keegi vastata, et tegemist on tsiviilasjaga. Tema jaoks ei ole proportsionaalne see, et inimesed on petta saanud ja peavad lisaks kohtusse pöördumisel maksma riigilõivu.

Põhja Ringkonnaprokuratuur kriminaalasja algatamist vajalikuks ei pidanud, aga Tarbijakaitse Amet vaidlustas kriminaalasja mitte algatamise Riigiprokuratuuris.

Märtsi alguses esitas Reset Eesti OÜ juhtkond pankroti avalduse ning kohtuistung toimus 9. märtsil. Kohus teeb avalduse suhtes lõpliku otsuse aprilli alguses.

Teises saateosas teeme juttu mehega, kes põeb raskel kujul koroonaviirust.

Koroonaviirus möllab meie riigis juba mitmeid nädalaid kuid ometi on veel inimesi, kes arvavad, et noored iniemesed põevad seda kergemini kui vanemad ja riskigrupis olevad inimesed.

Meile räägib ma loo 38-aastane Tartust pärit mees, kes on olnud hea tervise juures kuid nüüdseks on nakatunud koroonaviirusesse ning hetkel kõigub enda sõnul lausa elu ja surma piiril. Mehe soovil tagame talle anonüümsuse ning nimetame teda saates vale nimega Lauri. Katrin Lust oli temaga ühenduses terve nädala ning jälgis, kuidas see viirus noore inimese tervist tegelikult laastab.

Lauri on aastaid töötanud rekkajuhina kuigi aasta alguses räägiti Eestis koroonaviirusesse nakatunutesse, siis ei osanud ta arvatagi, et see haigus teda nii lähedalt puudutab. Uudiseid kuulanuna räägib mees, et pesi korralikult käsi nii nagu kästi.