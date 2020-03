Eesti noorte eduka veebipoe allakäik: ligi 800 pettunud inimest plaanivad suurt kohtulahingut, et raha tagasi saada

«Tellisin 1. jaanuaril umbes 900 euro eest nõudepesumasina ja pesumasin-kuivati. Kuna tarneaeg oli 2–5 tööpäeva, siis arvestasin, et saan asjad kiiresti kätte, sest varem on kõik toiminud ja toovad koju ära,» kirjeldab Kaisa oma viimast Resetist tellimist. Aga sel korral ei läinud enam kõik nii õnnelikult kui eelmisel ostlemisel.

1. jaanuaril, kui Kaisa sooritas Reseti veebipoest järgmist ostu, ootasid varem Resetist ostnud inimesed oma kaupa juba mitu nädalat. Naine räägib muu hulgas ka sellest, et klienditeenindusega suheldes nad poe sulgemisest klienti ei teavitanud. Kui ta uuris tema postkasti saabunud kirja kohta, kus kinnitati, et tema kaup pandi teele, siis vastati talle, et see ei tähenda midagi.

«Alguses oli lihtsalt selline kliendi petmine ja hämamine, et kliendid saavad võib-olla kauba millalgi kätte. Aga kui on avalikult öeldud, et tuleb ikkagi pankrot, siis paljud teavad, et arvatavasti mingit raha sealt kätte ei saagi,» räägib teine Reseti pettunud klient Arti.

Arti on varem Reseti veebipoest oma perele mitmeid asju tellinud. Detsembri alguses tellis ta Reseti kaudu taas lausa mitu toodet korraga: paarisajaeurose pliidiplaadi ning 500-eurose külmkapi. Pliidiplaadi sai Arti kätte paari päevaga, aga külmkappi ootab mees tänaseni.

Endine Reseti klient Arti. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

«Pärast uut aastat hakati lubadusi andma, aga siis juba tundus asi natukene kahtlane, sinnamaani kuni teatati, et tuleb pankrot. Siis oli juba asi selge,» räägib mees pettunult. «Kui firma läheb pankrotti ja teeb nimemuudatuse, siis tundub ausalt öeldes asi juba väga kahtlane.»

Ka tarbijakaitse teatas 10. veebruaril oma Facebooki lehel, et Reset Eesti OÜ on esitanud äriregistrile avalduse, kus soovib firma nime ning telefoninumbri kustutamist. Samuti oli selleks kuupäevaks ettevõte muutnud firma aadressi. Selleks hetkeks oli firma klienditeenindus lubanud Artile külmkapi jõudmist juba mitu nädalat. Arti sõnul oleks pidanud firma lõpetama oma tegevuse juba siis, kui teatati, et nad ei suuda kaupa enam tellijatele kätte toimetada. Samuti oleks pidanud firma klientidele täitmata jäetud tellimuste eest raha tagastama, mitte vahendama tehinguid edasi.

«Ma arvan, et see lugu on vajalik selle pärast, et kuna väga paljud petetud inimesed on pöördunud politseisse, kellel omakorda puuduvad vastavad ressursid nende avaldustega edasi tegeleda. Politsei suunab kaebuse esitanud inimesed edasi kohtu poole, kellest paljudel pole kohtusse minemiseks piisavalt ressursse. Selle pärast ongi oluline seda lugu avalikult esitada, sest siis jõuab see rohkemate inimesteni ning ehk võtab keegi ametivõimudest veel midagi ette,» selgitab Arti saate saatesse pöörumise põhjust täpsemalt.

Mida me teame ettevõttest Reset Eesti OÜ?