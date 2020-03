SODIAAGISALADUSED ⟩ Kuidas selgitab astroloog Pavel Globa hetkel maailmas toimuvat?

Tellijale

Venemaa tunnustatud astroloog Pavel Globa rääkis oma jaanuarikuises videos sellest, kuidas taevakaart ennustab kogu maailmale raskeid aegu. Üks, millega ta asja selgitab, on Musta Kuu ehk Lilithi asetsemine Jäära tähemärgis, kuhu ta jõudis 27. jaanuaril. Just Lilith provotseerib tõsiseid poliitilisi probleeme, kirjutab Dailyhoro.ru.

Globa mainis oma videos ka, et sarnane olukord valitses taevalael 1347–1348, mil laevad ja rotid levitasid n-ö musta surma, millesse surid miljonid eurooplased. «Pandeemia tõenäosus on väga kõrge,» ütles ta jaanuaris. «Praegu on rotiaasta, kuid meil ei ole vaja enam laevu ja rotte – piisab teatud hulgast nakatunud turistidest, et viirus leviks.»