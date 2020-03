Õpetajad selgitavad: mida õpetab meile e-koduõpe?

Ilma tehnoloogiata muutunud hariduses ei saa, ent mõistmine, et tehnoloogiat ei pea kasutama tehnoloogia kasutamise pärast, peaks jõudma vast igasse klassiruumi. Küllap jõuab kõigile pärale arusaam, et koolis on küll mõnikord raske, aga see on üks väga tore koht. Ehk on taas kooli minnes ka rohkem koolirõõmu.»

E-õppe olulisus saab lõpuks selgeks

Tallinna teeninduskooli üldainete juhtivõpetaja ja soome keele õpetaja Ilona Säälik sõnul paneb e-koduõpe õpetajate suutlikuse korralikult proovile.

«Olen olnud e-õppe entusiast juba üle kümne aasta. Olen töötanud haridustehnoloogina ja olnud e-õppe keskkonna Moodle koolitaja, teinud e-õppe koolitusi õpetajatele. Alati on olnud neid õpetajaid, keda olen pidanud koolitustele meelitama ja veenma, et digioskused on tänapäeval eluks vajalikud, neid on vaja kõikidel õpetajatel. Koolijuhid ja õppetöö eest vastutavad juhid on olnud küll näiliselt e-õppe poolt, aga tegelikke praktikaid ja võimalusi selle rakendamiseks pole loodud. Kõik on olnud justkui õpetaja harrastus või hobi. Nüüd oleme hädas õppijate väheste e-õpioskustega ja õpetajate suutmatusega.

Praegu ruulivad need õpetajad, kes on teinud eeltööd, ennast koolitanud, kellel on olemas e-õppematerjalid ja lemmikdigikeskkonnad. Teised kahjuks on segaduses, tööga ülekoormatud ja stressis. Tahaks öelda, et mis ma siis rääkisin, aga tegelikult tuleb mõelda, kuidas õpetajat paremini toetada. Õpetaja on oma töös küllaltki autonoomne, talle on antud vabadus valida meetodeid ja viise. Aga kui on olemas algteadmised mingist teemast, siis ei pruugi olla oskust valida. Me peaksime aitama seadma piire ja olema üksteisele toeks.

Ma kindlasti ei arva, et kogu õppimine on efektiivne e-õppes, aga meie ülesanne õpetajatena on oma õppijatele digioskusi õpetada, et saada hakkama muutuvas maailmas.