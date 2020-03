6 nippi kevadiseks garderoobivärskenduseks

Hooaja vahetumine ja viirusest tingitud kodus püsimine paneb ühel hetkel mõtlema garderoobi korrastamisele. On aeg kriitilise pilguga üle vaadata oma riidekapi sisu ning annetada heategevuseks (näiteks Uuskasutuskeskusele) kõik need rõivad, mis enam selga ei mahu. Ole seejuures enda vastu aus ja ära lase emotsioonide tõttu kapis ruumi võtta riietel, mida sa tegelikult ei kanna. See imekena jakk, mida sa viimati kandsid kuus aastat tagasi, võiks nüüd hoopis kedagi teist rõõmustada!

Kui garderoobist on üleliigsed rõivad eemaldatud, siis tekib sul tõenäoliselt vastupandamatu soov sinna ka mõned uued asemele soetada. Ent just see on oluline hetk, mil tuleks rahulikult enda jaoks läbi mõelda oma garderoobi kontseptsioon, et vältida järgmisi emotsiooni ajel sooritatud oste, mis kappi lihtsalt seisma jäävad.

Võib-olla oled kuulnud kapselgarderoobi teooriast ning kaalud ehk nende põhimõtete rakendamist? Mina isiklikult rangeid reegleid ja kindlat kleitide-seelikute-pluuside arvu ei poolda. Elus peab olema veidi ruumi ka spontaansusele ja emotsioonile. Ometi austan kapselgarderoobi kui läbimõeldud ja vajaduspõhist rõivaste ostmise kontseptsiooni. Siiski usun, et võtmetähtsusega pole mitte rõivaesemete arv, vaid nende kvaliteet ja vastavus sinu elustiilile ja vajadustele. Hoolikalt koostatud garderoob, mis võimaldab riideesemeid omavahel mitmeti kombineerida ja pakub sobiva lahenduse igaks olukorraks, teeb riietumise lihtsaks ja säästab aega.

Enne otsuste langetamist kaardista järgneva kuue punkti abil oma põhimõtted:

1. Milline on minu elustiil? Milliseid tegevusi sisaldavad minu argipäevad, nädalavahetused, puhkusereisid, suvepuhkused? Kas ma viibin palju kontoris või suures seltskonnas? Kui veedan suurema osa ajast kodus, kas tahaksin sellest hoolimata alati esinduslik välja näha? Kuidas veedan oma vaba aega? Kas ja milliseid kultuuriüritusi külastan, millistes restoranides ja pidudel käin?

2. Milliseid rõivaid ma oma elustiili jaoks vajan? Kas minu rõivad peaksid toetama mingit teatavat ühiskondlikku positsiooni? Kas ma pean iga päev esinduslik välja nägema? Kas mul on ambitsioon ronida karjääriredelil ja kas mu riietus saab seda kuidagi toetada? Kas mu riided peavad järgima kõige uuemaid moeröögatusi või eelistan klassikaks kujunenud rõivaesemeid? Kuidas ma riietun, kui lähen poodi, koeraga jalutama või sõbrannaga kohvikusse?

3. Põhimõttelised märksõnad, millest lähtun garderoobi kokku panemisel. Mis on minu prioriteedid rõivaste valimisel ning kas ja kui palju olen valmis neid muutma? Kas kõige olulisem on klassikalisus, moodsus, uudsus, mugavus, jätkusuutlikus, värv, tegumood, materjal või hoopis brändi silt? Kas eelistan värvikirevat stiili või monokroomsust? Vali endale 2-3 olulist märksõna, millest lähtuda ning sõnasta oma isiklik garderoobi-manifest, näiteks: „Minu rõivad olgu alati mugavad, aga elegantsed ning pigem pastelsetes toonides“ või: „Minimalistlik stiil, pigem musta värvi rõivad tuntud brändidelt.“