LUGEJAMÄNG ⟩ Mees tahab, et tema jaoks oleks kõik voodis viimase peal!

Olen oma elus nii mõndagi kogenud ning olnud mitmes suhtes, sest ei kooselud ega ka abielu pole lõpuks ikkagi klappinud. Seega vastaksin küsimusele "Mida mees tegelikult tahab?" niimoodi: mees tahab, et naine hoolitseks tema eest, et naisel oleks huumorisoon, et naine oleks truu, et naine kiidaks ja tunnustaks meest ning mis kõige tähtsam - et ka voodis oleks kõik mehe jaoks viimasepeal! Seda alustades kõikvõimalikest sekspoosidest, lõpetades suuseksi ja anaaliga. Olen õppinud nägema, et mehed soovivad naistelt palju rohkem kui nad ise vastu pakkuda suudavad. Ise olen oma suhetes täitnud kõiki neid punkte ja rohkemgi veel, ent vastu olen saanud vaid mõne üksiku...