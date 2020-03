TAIMNE HOMMIKUSÖÖK ⟩ Maitsev ja lihtsasti valmistatav kikerherneomlett

Etteruttavalt võime öelda, et selle omleti valmistamiseks ei kulu ühtegi muna. Muna on asendatud kikerhernejahuga, mis on samuti väga valgurikas komponent. Seetõttu on tänase omleti puhul tegemist ülimalt maitsva, aga ka väga tervisliku roaga!

Kui kikerherneomleti valmistamine selgeks saab, on oht, et enamik nädalavahetuste hommikud mööduvad hoopiski selle, mitte enam pannkookide saatel. Tegelikult on kikerherneomlett väga vaheldusrikas ja mõnus hommikusöök ka argipäevadel. Vaheldusrikkaks muudab selle veel asjaolu, et tema maitset on väga kerge muuta või täiustada - lisamiseks sobivad näiteks nii seeneviilud kui ka brokoli jms. Nagu vanasõna ütleb: «Ühel omletil mitu nägu..»