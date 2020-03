ÜHEST ÄMBRIST TEISE ⟩ Kas tema ongi enim kannatanud pruut?

«Me olime selle puhkuse jaoks terve igaviku säästnud ning lapsed olid juba niivõrd elevil. Ma ei saanud Thomas Cookist mitte kellegagi kontakti, see oli täielik kaos, seega ei teadnud ma, kas me saame oma raha tagasi või mitte ning me olime totaalses paanikas. Niipea, kui avanes võimalus raha tagasiküsimiseks, andsime avalduse sisse, kuid vastuseks öeldi, et enne kolme kuud pole lootust mingit vastust oodata. Seega riskisime ning broneerisime krediitkaartide eest Disney kaudu uue puhkuse, seekord American Airlines'iga. See oli muidugi palju kallim, sest hinnad olid vahepeal tõusnud, kuid õnneks saime Thomas Cookilt kogu oma raha siiski tagasi,» muljetab Steph.

Jala murdnud strippar

Mesinädalad ümber korraldatud lootis Steph, et ehk on sellega tema halva õnne saaga lõppenud ning nõnda tundus ka minevat, sest aasta lõpp möödus taaskord sujuvalt. Ent saatusel oli tema jaoks veel nii mõndagi varuks. Käesoleva aasta veebruaris lõi tulevane pruut end üles ning istus koos sõpradega limusiini, et sõita Londonisse ning tähistada oma tüdrukuteõhtut.

Steph ning sõbrannad saabusid klubisse, et vaadata meesstripparite etendust «Dreamboys» («Unistuste poisid»), kuid vahetult peale peole jõudmist veeretas elu nende teele taaskordse kivi. Nimelt hüppast üks stripparitest liiga hoogsalt kuus meetrit kõrge tuletõrjeposti külge, tõmmates selle laest välja ning langedes koos metallpostiga otse publikusse. Mees ise murdis jala ning lõi kukkudes oimetuks ühe vanema naisterahva.

Tulevase pruudi sõnul olid nad just klubisse jõudnud, kui õnnetus aset leidis ning kõik külalised suunati klubi tagaossa, kuniks murtud jalaga mees lihtsalt põrandal lebas ning abi ootas. «See oli täielik segadus,» ütles Steph. «Õhtu oli rikutud ning me ei soovinud kauemaks Londonisse jääda, seega kutsusime limusiini endale järgi ning läksime koju tagasi. Me pidasime pidu küll kohalikus kokteilibaaris edasi ning meil oli lõbus, ent ma siiski soovisin, et mu tüdrukuteõhtu oleks stripipeol toimunud, sealt oli väga pettumustvalmistav nii äkiliselt lahkuda.»

Äparduste küüsi langenud noorpaar - James Fuller ning tema kihlatu, Steph Carr. FOTO: Steph Carr/SWNS/Scanpix

Kirss äpardustetordil – koroonaviirus

Vaene paar on pidanud rinda pistma ühe katastroofiga teise järel, kuid nad lootsid, et kõigest hoolimata saavad nad 27. märtsil koos altari ette kõndida. «Iga kord kui midagi valesti läks pingutasin ma nii palju, et asja korda saada ning alternartiive leida, kuid nüüd, kui koroonaviirus on paar nädalat enne pulmi Inglismaale jõudnud, ei ole lihtsalt võimalik pidu pidada. Me lükkame pulmad edasi ning kuigi meie peopaik on olnud väga abivalmis, et leida uus aeg, siis pole me siiski kindlad, et aeg kõigile teistele korraldajatele sobib,» ahastab peatselt abielluma pidanud pruut Carr.

«Kõik on lihtsalt üks suur segadus ning ma olen väga pahane, sest ma lihtsalt tahtsin Jamesiga abelluda, kuid tundub, et maailm teeb omalt poolt kõik, et seda takistada.» Hetkel planeerivad noored abielluda käesoleva aasta septembris, kuid mitmed külalised on juba öelnud, et nad tõenäoliselt ei saa nii lühikese etteteatamisega töö juurest vabaks. Nii naise kihlatu kui ka paari lapsed on juhtunu tõttu väga pahased ning kui 6-aastane Harry pulmade ära jäämisest teada sai, oli poisil öelda ainult «Ma vihkan seda planeeti!».