«Meeste kohta eeldatakse, et tunnetest nad ei räägi,» tõdeb saatejuht Epp Kärsin. «Mehed ei tohi ka olla ausad, sest siis võivad nad naisi solvata. Ometi on meestel emotsioonid, tunded, hirmud ja vajadused. Kas pole?» Täna on stuudios ainult mehed, kes saavad suu puhtaks rääkida. Mida mehed tahavad?

Saate esimene külaline, fotograaf Egert Kamenik väidab, et tema pole kunagi kohanud orgasmi teesklevat naist. Kuidas ta selles ikkagi nii kindel saab olla? «Iga naine on erinev,» selgitab mees. «Ja ka iga orgasm võib olla erinev. Sa õpid lugema neid kehakeelemomente, mis tekivad. Sa õpid teda mängima nagu pilli. Naisega olemine on nagu muusikariista valitsemine.»

Epp uurib, kas Egert saaks ehk jagada mingeid konkreetseid nippe: kui sa teed seda ja seda, siis kindlasti saab naine orgasmi. «Pean kahetsuse või mittekahetusega nentima, et naine ei ole kodumasin,» muigab Kamenik. «Et keerad siit nupust ja kahe tunni pärast saab ta orgasmi. See asi on ikka palju värvilisem. Aga sa pead arvestama sellega, et kõige erogeensem piirkond inimesel on aju. See pole nii, et naisel pole tuju ja sa nühid pool vägisi, et peab ju hea hakkama! See ei ole nii. Sa pead suutma teda oma sisemises mõttemaailmas lainele saada. Et ta tunneb, et tal on hea ja turvaline, et ta suudab enda fantaasiates lennata.»

Kui üldse meestele mingit nõu anda, siis on Egertil see lihtne: ärge segage naistel orgasmi saada! «Kui sa näed, et naisel on hea, siis ei tasu hakata kohe mingit imet tegema või poose vahetama. See pole kindlasti asi, mis orgasmini viib,» sõnab ta.

Egert ütleb, et kõik sai tema jaoks alguse lapsepõlvest, kuna tal oli õnn üles kasvada ajal, mil Eestis oli esimene seksrevolutsioon. Erootikaajakirjad olid kodus vabalt saadaval, seks polnud tabuteema ning tal lasti vabalt areneda ja avastada.

Egert Kamenik FOTO: Kuvatõmmis

«Ma ei pea ennast kuigi atraktiivseks,» ütleb mees, et talle naised tavaliselt avalikus kohas ei flirtimiseks ei lähene. «Ma kaotasin süütuse alles 18-aastaselt ja ma arvan, et see oligi üks võti – mul oli piisavalt aega mõtestada enda jaoks lahti seda ja anda endale lubadusi, et kui ma kunagi saan naist, siis ma teen nii, et tal oleks hea ja et ta kedagi teist ei tahaks. Ma nägin süstemaatiliselt selle [naise naudingute] nimel vaeva.»

Egert selgitab ka, et kui naine mehele ära ütleb, on see meestele sama valus kui naistele. Kui tahta aga suhtes kirge säilitada, palub Egert naistel mitte mehi diivanimökude kategooriasse suruda. Kui võtta mehelt vabadus, kaob ka kirg.

«Seks on ilus mäng, kus mõlemad kaotavad, kui üks püüab võitjaks tulla,» tõdeb Kamenik. «See on hästi oluline!»

Mida mehed tahavad? Kui vanem härrasmees Jakob arvab, et peamised konfliktid tulevad sellest, et naine ei lase mehel garaažis autot putitada ja mees tegelikult seda ju tahaks, siis Mati ütleb kindlalt: «Naine ei pea olema mehe ori! See ei ole suhe, kui kodutöid peab ainult naine tegema. Ja teine asi: mina tahan, et mu partner räägiks minuga!» Sten ütleb, et ei taha kingituseks saada šampooni, küll aga oleks ta rõõmus, kui talle kingitakse vahekord võõra naisega. «Et oleks siis midagi teistmoodi...»

Kas ühest naisest piisab?

60-aastane Martin Arnhold on maganud sadade naistega, on edukas ärimees (maag, treener, ihukaitsja) ja tal on noor naine. Eppu huvitab väga, kuidas tal on õnnestunud nii palju naisi voodisse saada. Mees ütleb, et see on lihtne, kui teada, kuidas naistele läheneda. «Oleneb, mis sa antud hetkel elust tahad – kui mees. Ja kuidas sa end häälestad. Ma vajasin sellist asja ja ma ütlesin kõigile naistele, et ma ei taha mingit suhet,» räägib Martin. «See oli lihtsalt minu elupõletamisperiood.»

Martin Arnhold FOTO: Kuvatõmmis

Ta ütleb, et ei kahetse midagi, kuigi tegi sel ajal naistele kindlasti ka palju haiget, kui nad tahtsid temast rohkemat. Aga praegu on ta end ümber häälestanud – tal on suhe noore, 26-aastase naisega ja ta ei tahagi teisi naisi.

Martin usub, et kui inimesed klapivad, siis nad klapivad ning nende suure vanusevahega suhe töötab väga hästi. Neil pole kunagi igav ja seks on korras, alles on ka õrnus ja igatsus, kuigi nad on koos olnud juba kolm aastat.

Artistil ja treeneril Vello Vaheril on seljataga 30 aastat abielu ja tal on viis last. «Tavaliselt inimesed enam ei seksi – kuidas sul on?» pärib Epp. «Millest sa räägid?!» laiutab Vello naerdes käsi. «Mina mõnikord ka... nagu praegu hetkel ma ei seksi.»

Vaherite suhtes jätkuvalt olemas oleva kire saladuseks peab ta head füüsilist vormi. «Minu arust on normaalne, kuni sa elad! Kaks igikestvat asja on surmahirm ja sugutung,» naljatleb ta. Vaher siiski tõdeb, et päris iga päev alati seksida ei saa ja seda üsna lihtsal põhjusel: liigesed hakkavad valutama. «Aga üldiselt ma arvan, et selline... üle päeva puhata on täitsa tore,» ütleb Vaher.

Trennil on kindlasti ka roll selles, miks nende abielu on nii kaua püsinud. «Tihti ei pruugi see uus naine parem naine olla kui vana naine,» lisab Vaher. «Keegi ütles kenagi ilusasti: vaata, kui paljude naistega ma olen koos elanud! Ma olen elanud koos 22-aastasega, 32-aastasega, 40-aastasega, 56-aastasega! Aga need, kes iga paari aasta tagant vahetavad endale uue 24-aastase, siis nad on tegelikult ainult ühe naisega elanud.»

Vello ei tee saladust sellest, et vaatab teisi naisi «kilavate silmadega». «Mitte kõiki naisi, umbes pooli,» täpsustab ta. Tema jaoks on see komplimendi tegemine, seda tuleb muidugi teha austusega, eemalt ja mitte isiklikku ruumi tungides.

Seksiga seotud hirmud võivad olla laastavad

Meeste suurimad seksimured on seotud erektsiooniga ja enneaegse seemnepurskega. Learn2love.org eestvedaja Margus Sarnet ütleb, et tema seksuaalelu algus oli üsna raju: «Näpud püsti peole, kõva laks alkot sisse ja jahile! Pean paraku tunnistama, et need jahid väga edukad alati polnud ja kui jahisaak saigi koju toodud, kui hästi siis midagi välja kukkus, on iseküsimus,» muigab mees tagasi vaadates.

Margus Sarnet FOTO: Kuvatõmmis

Sarnet tõdeb, et on väga stereotüüpne pidada meest selleks, kes peab kogu protsessi juhtima ja ohjad enda kätte haarama. Samas ei tasu unustada, et seksiga on ka meestel seotud tunded – alati ei seisa nagu tala ning kui see juhtub, võib see tugevalt mõjutada enesehinnangut. Kui Epp stuudiopublikul palub käed tõsta neil, kel vähemalt korra on ära kukkunud, tõstavad käe enamik meestest.

«Ma arvan, et vahekorra puhul – ja igasuguse, mitte ainult seksuaalse – on kõige tähtsam lasta igasugused ootused-lootused maha,» annab Sarnet nõu. «Siis ei ole võimalik ka pettuda. Siis saab hakata vaikselt mõtlema, et mis seekord ja mis välja tuleb.»