«Üheöösuhe» ja veel 19 levinud sõna, mida alles hiljuti eesti kirjakeeles ei eksisteerinud

Kaante vahele jõudnud sõnaraamat vananeb kiiresti. Selleks, et hoida õigekeelsussõnaraamat (ÕS) ajakohasena, peavad koostajad sõnaraamatu täienduste loendit. Teie ees on hulk sõnu, mis lisati kirjakeelde kuuluvate sõnade listi pärast 2013. aasta ÕSi väljaandmist ning seetõttu pääsesid need kaante vahele alles 2018. aastal. Üsna veider on mõelda, et kõnekeelest nii tuttavad sõnad jõudsid ametlikku kirjakeelde alles üsna hiljuti.