7 toiduainet, mida on mõistlik koju varuda

Kui esimene eriolukorrast tingitud paanika on üle läinud, on aeg järgmisele pooleteisele kuule ette mõelda. Kuna poodi ei ole hetkel mõistlik minna, saab toitu ka õnneks koju tellida. Kuid mida üldse on mõtet osta ja mille võiksid pigem e-poe riiulile jätta? Nõuandeid jagab Taimne teisipäev.