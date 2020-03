PULMAISA MÕTISKLUS ⟩ Pulmad karantiinis ja pärast seda

Inimesed on teineteise osas tähelepanelikumad, empaatilisemad, mõistvamad ja vastutulelikumad. Uus ilming on see, kuidas lisaks inimeste omavahelistele abistavatele suhetele aitavad üksteist ka erinevad (väike)ettevõtted. Tehakse koostööd, et koos püsima jääda. Saadakse aru, et kui hääbub meist üks, siis see mõjutab kõiki. Kui kohvik peab pärast karantiini välja kuulutama pankroti, siis jäävad kõik seal kohvikus tööta, üürileandjal kaob rentnik, tarnijad kaotavad partneri ja kliendid koha, kus käia.

Kui varem nähti seda lihtsalt kui “üht kohvikut”, siis tänases olukorras nähakse kõigi nende ettevõtmiste taga inimesi, terveid peresid, sõprus- ja kogukondi. See pole enam lihtsalt “üks kohvik”, mis uksed sulgeb.

Kaarikusõit pulmas. FOTO: Mari-Liis Lents

Lahendus pulmade korraldamisele

Ma siiralt loodan, et need uued sidemed, see uus inimsuhete tasand püsib ka pärast karantiini, et sellest saab “uus normaalsus”. Selles uues inimestevahelises suhtes peitub ka sinu pulma võimalus. Ära kiirusta oma pulmi tühistama. Nagu varem mainitud, siis külalised võivad seda küsida sinult puhtalt uudishimust, kuid antud hetkel see info neile tõenäoliselt hädavajalik pole.

Ära kiirusta üles ütlema ka pulmapäevaks broneeritud ja tellitud tegijaid. Soovitan hoopis nendega avatult läbirääkimisi pidada. Juhul kui teil on omavahel sõlmitud kokkulepe, milles on sätestatud ülesütlemisega kaasnevad sanktsioonid, siis rääkige läbi. Küsige, mida sinu pulmapäeva tegija eelistab. Kas talle on oluline, et sa hetkel ütled pigem kokkuleppe üles, kartes tulevat leppetrahvi või sobib talle see, kui teete otsuse olukorra selgumisel.

Juhul kui on näha, et teie sissetulekud eriolukorra tõttu oluliselt kannatavad, siis tasub enne pulmade ära jätmist proovida veel üht lahendust. Rääkige tegijatega uuesti hinnad läbi. Olge oma olukorra ning valikute osas avatud ja siirad. Andke mõista, kui palju te peate oma pulma eelarvet alla saama, et see ikkagi toimuda saaks. Kui igalt teenusepakkujalt saab rohkem või vähem alla, siis ehk õnnestub pulm siiski ära pidada ja seejuures kvaliteeti ja standardeid langetamata. Ma saan rääkida küll ainult enda eest, aga mina eelistan igal juhul selliseid vestlusi töö ülesütlemisele.

Ma olen teadlik, et võin sellega endale ja paljudele teistele tegijatele jalga tulistada. Hirm on, et nüüd hakkavad kõik pruutpaarid varem kokkulepitud hinda alla kauplema isegi siis, kui põhjust pole.

Siinkohal ongi oluline, et sälitaksime selles eriolukorras leitud uue ja parema inimeste- ja äridevahelise suhte. See usaldus väärib hoidmist. See puruneb, kui hakkame taas vassima, valetama ja tekki ainult enda poole sikutama. Meil kõigil ongi ainult üks ja seesama tekk, mille all me kõik oleme: pulmade tegijad ja teenusepakkujad, pruutpaarid, külalised ja praktiliselt kogu maailm. Me mahume kõik sinna ära ja koos on seal hea!