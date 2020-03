12 tegevust, millega oma nädalavahetus meeldejäävamaks muuta

Te ei pea tingimata ninapidi koos sõitma. Kui hoiate kenasti omavahel distantsi, ei tohiks otseselt midagi juhtuda. Aga seda eeldusel, et mõlemad olete terved. Kindlasti tasub ka soojalt riidesse panna. Seega võtke kaart välja, valige koos sihtpunkt ning minge seiklema!

Kas sa mäletad, millal viimati lihtsalt istusid ja vaikust või lindude laulmist kuulasid? Ei mäleta? Nüüd on täpselt õige aeg see endale taas meelde tuletada. Kui linnapildis lindude hääli kuulata ei õnnestu, võta ette pisike matk linnast välja. Seisa näiteks keset metsa ning lase kõrvadel ja hingel puhata!

Kui sul kodus veel päris enda tuulelohet ei ole, siis nüüd on paras aeg selle ehitamine ette võtta. Isegi kui nädalavahetusel tuulist ilma olema ei peaks, saad seda mõnel teisel tuulisemal päeval lennutada.

Oled ammu plaaninud lugeda mõnda head raamatut aga argipäeva kohustuste kõrvalt pole selleks piisavalt aega leidnud? Nüüd on õige aeg oma telefon hääletu režiimi peale lülitada, raamat avada ning nautida selle lugemist!

Tööpäevadel ei pruugi muude kohustuste kõrvalt suuremateks eksperimentideks aega jaguda. Nädalavahetus on kokkamiseks lausa loodud! Otsi välja mõni äge retsept, millega end ja oma perekonda üllatada. Mis veel parem - saad ka nemad tegevusse kaasa haarata!

Kui sa veel ei teadnud, siis lauamängud on viimastel aastatel inimeste huvide seas oma populaarsust taas suurendanud. Otsi välja mõni tore lauamäng, mille mängimisel on sul võimalik sõbraga parajalt distantsi hoida ning alustage võistlust!

Youtube'i keskkond on pungil täis erinevaid karaokevideosi. Neid on nii inglise keeles kui ka eesti keeles. Seega köhi hääl puhtaks, vali sobiv laul välja ning lase häälel kõlada! PS! Soovitavalt tee seda siiski päevasel ajal, et head suhted naabritega kuidagi kannatada ei saaks.