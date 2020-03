Nõid Marilyn Kerrot painab ahistaja: ma olen oma elu ja tervise pärast hirmul!

Ähvarduste elluviimist ei saa ootama jääda

Seetõttu on Kerro otsustanud ahistaja rambivalgusse tõmmata, postitas mõned kuvatõmmised vestlustest oma leheküljele ning pöördunud on ka politseisse. Ka politseikapten Maarja Punak kinnitab, et nii ahistav jälitamine kui ähvardamine on süüteod, mille eest on ette nähtud kas kuni üks aasta vangistust või rahaline karistus. Punak paneb kõikidele südamele, et sellistel juhtudel tuleb politsei poole pöörduda, eriti kui keegi räägib peas olevatest häältest ja ähvardab hävitada teisele inimesele kuuluvat vara.

«Mida kiiremini politseisse pöördutakse, seda kiiremini saab olukord ka lahenduse,» ütleb Punak. «Kindlasti ei tasu jääda ootama hetke, kus oht elule või varale on juba käes ehk siis mees seisabki poe ees tikkude ja bensiinikanistriga. Pöördumise alusel meil on võimalik kontrollida inimese tausta ning sellest lähtuvalt teha juba edasisi toiminguid. Vahel tuleb inimesele meelde tuletada enda vaimsele tervisele vajalike ravimite võtmist, teinekord aga on abi lähenemiskeelu taotlemisest kriminaalmenetluse perioodiks.»

Praegu loodabki Kerro, et olukorrast rääkimine aitab sellele kiirele lahenemisele kaasa. Ta ei taha enam tunda hirmu. Enda kaitsmiseks on ta juba pidanud korra kolima – abivajajad leidsid tee ta ukse taha kõikidel kellaaegadel hoolimata päevast ja see olukord ei olnud enam mõistlik – nüüd aga on nad peres otsustanud, et võtavad juurde veel ühe koera. «Ma tahan, et inimesed ei jõuaks mu uksenigi ilma, et nad kohtuks suure valvekoeraga,» ütleb oma elu ja tervise pärast mures Marilyn Kerro. «Ja ma tahan anda õppetundi: inimene peab vastutama oma sõnade eest. Mul on kaks väikest last, ma ei saa riskida!»