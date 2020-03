Maitsvad ja tervislikud suupisted kiireteks tööpäevadeks

Õunad maapähklivõiga

See ei pruugi tühja kõhu peale süües just kõige parema variandina tunduda, sest tegemist on küllaltki magusa vahepalaga. Samas sisaldab see kombinatsioon väga palju erinevaid kasulikke komponente - proteiin ning tervislikud rasvad maapähklivõist, kiudained ja vitamiinid õunast. Pole mingi saladus, et see peidab endas ka suure koguse vajalikku energiat.

Pita leib hummuse ja viilutatud köögiviljadega

Võta pita leib ja määri sellele mõnus kogus tervislikku hummust ning lao köögiviljad kenasti leiva peale. Soovitavalt valmista hummus ise, et sa ei peaks kahtlema selle tervislikkuses. Kui soovid suuremat vitamiinipommi, siis ära kindlasti koonerda kurgi, porgandi ja paprika lisamisega. Kiire, lihtne ja maitsev!

Keedetud munad koos viilutatud tomatiga

EatingWell kolumnist Jessica Ball tõdeb, et enne hummuse avastamist, sõi ta meelsasti vahepalaks keedetud mune. Nende valmistamiseks kulus vaid 10 minutit ning mune leidus tema toidulaual nii hommikusöögi kui ka vahepalade ajal. «Tavaliselt keetsin endale kolm, neli või rohkem muna, olenevalt sellest, mitmeks söögikorraks neid valmistasin. See aitas mul eemale hoida erinevatest ebatervislikest suupistetest,» meenutab Ball.

Selleks, et keedetud muna ei oleks liiga üksluine, soovitab naine lisada kõrvale tomativiile ning veidikene soola. Kui soovid saada ka tublit kogust tervislikke rasvu, siis lisa einele avokaadosid.

Röstsai avokaadoga

Kuigi tegemist võib olla praeguseks juba liigagi tuntud suupistena, on see endiselt lihtne ning suurepäraselt maitsev soovitus. Taoline snäkk sisaldab endas palju proteiini, tervislikke rasvasid ning palju muud. Kui soovid lisada veidi vürtsi, soovitame kasutada mõnd teravat kastet või paprikapulbrit. Mahlasuse saavutamiseks lisa hummust.

Juust, pähklid ja puuviljad

Kõige lihtsam viis endale mõnusa suupistete kombinatsiooni valmistamiseks on mitu head asjad kokku panna. Muidugi tuleb silmas pidada, et need peavad omavahel ka siiski kokku sobima. Juustu, pähklite ja puuviljade kokku panemisel säilib perfektne tasakaal magusa, soolase ja kreemise vahel. Samuti peidavad kõik kolm endas väga tervislikku pagasit, sisaldades suures osas proteiini, häid rasvu ning vitamiine.

Kreeka jogurt marjadega