Teadlased on rääkinud: kuidas valmistada perfektset kohvi?

Portsmouthi ülikooli matemaatikaprofessori Jamie Fosteri kokku pandud grupp tõstatas hüpoteesi, et kaks välimuselt täiesti identset espressot võivat maitsta väga erinevalt. Nad tuginesid hüpoteesi tõestamisel matemaatilistele teooriatele ning töötasid läbi kõik võimalikud aspektid, alustades kohvikasvanduste võrdlemisega ning lõpetades kohvitassidega, kuhu jõuab valmis produkt.

«Üsna kiirelt jõudsime järeldusele, et mida kangemat kohvi inimene soovib, seda peenemaks peab kohv olema jahvatatud,» kommenteeris Foster. «Saladus peitub kohvioa ja vee kokku puutumises. Mida peenem on kohvipulber ning suurem on selle kogus tassis, seda kangem kohv valmib.»