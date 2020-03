Kanadas jagatakse naistele koduspüsimise leevenduseks tasuta mõnumasinaid

Montrealis asuv firma Bellesa Enterprises plaanib COVID-19 tõttu koduses isolatsioonis olevatele naistele jagada välja ligikaudu 100 000 naudinguid valmistavat auhinda. «Esimesed tasuta vibraatorid saatsime välja 17. märtsil ning me saatsime neid välja umbes 1500,» ütles Jason Elman, firma 27-aastane peastrateeg. «Meie eesmärk on laiali jagada umbes 5000, võibolla isegi 10 000 vibraatorit ning teist kingitust. Meie peamine prioriteet on tagada, et kõik on kodus, ohtult ning õnnelikult.»

2017. aasta veebruaris asutatud täiskasvanute meelelahutuse firma keskendub peamiselt naiste seksuaalsusele, pakkudes korraga nii naistele suunatud pornograafilise sisuga filme kui ka plejaadi erinevaid sekslelusid oma veebipoes BBoutique. «Veebilehel on palju artikleid, mis käsitlevad naiste seksuaalset jõustamist. Me tegeleme peamiselt sellega, kuidas naised oma seksuaalsusega igapäevaselt toime tulevad ning kuidas see internetis avaldub,» ütles Elman.

Firmal on ka oma isiklik sari vibraatoreid. FOTO: Jason Elman/SWNS/Scanpix