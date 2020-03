Sõprade lõbus paarisakrobaatika lõppes ehmatava pauguga

Hanna Stocking on väga tuntud TikToki naljastaar. Samuti on saanud tema videod suure tähelepanu osaliseks näiteks Youtube'i ja Instagrami keskkondades. Naise viimase aja kõige rohkem klikke saanud video lõppes aga palju traagilisemalt kui keegi oleks osanud arvata.

Nimelt postitas naine video sellest, kuidas koos sõbraga kodus paarisakrobaatikat proovisid. See oleks olnud täiesti tavaline video, kui poleks lõppenud täieliku fiaskoga. Nimelt läks sõprade harjutus niivõrd hoogsaks, et naine lendas üle mehe otse peapidi läbi seina. Hiljem samale kontole postitatud videode põhjal võib arvata, et naine jäi siiski terveks.

Did we nail it? @adamw

Video on kogunud üle 4,5 miljoni vaatamise ning seda on kommenteeritud üle 40 tuhande korra. Kommenteerijad on jagunenud enamasti kaheks: ühed, kes peavad videot tohutult naljakaks ning teised, kes tunnevad naisele kaasa seina sisse tekkinud augu pärast. Paneb imestama, et naise tervis pakub kommentaatoritele võrldemisi vähe huvi.