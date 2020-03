«ROALDI RETKED» TÄNA ÕHTUL ⟩ Rakverest pärit südikas personalijuht tegi oma elus kannapöörde ja viis täide oma lapsepõlveunistuse

Lapsepõlveunistused teevad teoks ainult kõige julgemad ja tugevamad! Üks neist on Rakverest pärit personalijuht Kerle , kes tegi oma suure eesmärgi – saada juuksuriks – teoks alles 33-aastasena Iirimaal.

Roald Johannson põrutab vihmasesse Corki linna ning avastab, et teinekord on tarvis kodunt kaugele ära sõita, et leida oma hingesugulane ning viia ellu ammused unistused.