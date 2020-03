6 põhjust, miks naised teiste naistega voodis eksperimenteerivad

Ma olen vist kõige pettumustvalmistavam biseksuaalsusest huvitatud tüdruk üldse. Minu esimene suudlus teise tüdrukuga oli alles 15-aastaselt, pudelikeerutamise mängus. Ent enam kui kümne aasta jooksul, mis sellest hetkest möödunud, ei ole ma suutnud reageerida ühelegi hetkele, kui satun lähestikku olema kellegagi, kelle vastu mul tunded on. Mul on olnud väga intensiivseid kiindumisi teiste naiste vastu, kus ma mõtlen nende peale ning vaatan neid suurte silmadega... Ent kui asi puutub mõne liigutuse tegemisse, siis ma muutun nii närviliseks, et tee või püksi. Täiesti lame.

Loodetavasti kasvatan ma ühel päeval endale munasarjad. Kuid õnneks on mõned mu tuttavad naised oma ihadega ka muud teinud, kui lihtsalt teiste naiste poole õhanud. Seega küsisin ma neilt, et miks täpselt nemad teiste naistega voodis eksperimenteerinud on.

1. Selleks, et eksperimenteerida, muidugi!

«Tegemist oli mu esimese ülikooliaastaga ning ma ei olnud veel üldse kindel, milline inimene ma olen, seetõttu katsetasin ma paljude erinevate asjadega. Ühel kergelt vindisel õhtul peale meie ühikatoas peetud pidu sattusin oma toakaaslase ning ülakorruselt pärit poisiga kolmekat tegema. See juhtus kuidagi orgaaniliselt, isegi veidi süütult, ega olnud üldsegi ette planeeritud. Ent kuidagi ma teadsin, et midagi sellist võib minu ning mu toakaaslase vahel juhtuda. Tegemist oli väga seksuaalselt vabameelse, seiklusliku ning kammitsemata tüdrukuga ning ma teadsin, et temaga oleks ohutu midagi sellist proovida. See eksperimenteerimine täitis oma eesmärki - ma sain aru, et naised mulle sellisel viisil ikkagi ei meeldi.»

2. Sest tissid!

«Naised proovivad teiste naistega voodis hullamist, sest tissid on loomupäraselt vaimustavad. Naiste kehad on lihtsalt paremini disainitud kui meeste omad - need on nimelt esteetiliselt rahuldustpakkuvamad.»

3. Sest keegi pole naisele suuseksi tegemises parem kui teine naine.

«Naised teavad kuidas naisi rahuldada, eriti kui jutt käib oraalseksist. Kes ei tahaks seda proovida? Ma olen naistega maganud neli või viis korda ning see on alati väga lõbus olnud.»

4. Emotsionaalse ja verbaalse suhtluse pärast.

«Mina olen teise naisega olemist proovinud, sest ta suutis oma tundeid sõnadega väljendada. Meie vahele tekkis väga tugev side. Ta oli asjast samuti väga huvitatud ning ma tundsin, et saan temaga oma mõtteid jagada ning teda usaldada... millest mõlemad on hea seksi alused.»

5. Purunenud südame ravimiseks.

«Ma olin just suhtest lahku läinud ning olin täiesti laastatud. Ma tahtsin meie lahus veedetud aja jooksul seksida, ent ei soovinud, et see oleks mõne mehega, sest tema [mees, kes mu maha jättis] oli ainus, kellega soovisin olla. Seega mõtlesin, et prooviksin seksida naisega, sest seks ise on täpselt sama ning ehk ka midagi uut. Lisaks tahtsin ma oma eksile penaalselt truuks jääda. Teine mõte, mis peast läbi käis, oli see, et saan katsetada soovitud seksuaalseid tegevusi, enne kui olen taaskord koos inimesega, kellega arvasin end elu lõpuni koos olevat.»

6. Sest see on... erinev?