Kevadine pööripäev langeb tavaliselt perioodile 19. märtsist 22. märtsini, sel aastal on see 20. märtsil kell 3.50 öösel. See tähendab, et kogu maal on öö ja päev sama pikad – 12 tundi. Siit edasi hakkab päev olema ööst pikem ning suvi aina lähemale jõudma, talv jääb seljataha. Aegade algusest on tegemist olnud olulise päevaga: on tavapärane teha plaane, saata universumisse teele soove ning panna end sooja saabumiseks valmis.