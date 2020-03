New Yorgi kodus redutav supermodell Naomi Campbell avaldas omapärase vanninipi

49-aastane modell Naomi Campbell avaldas hiljuti The Sun'ile antud intervjuus, et käib igapäevaselt soola ja äädika vannis. Ta teeb seda väga regulaarselt ning mitte vähem ega kauem kui 30 minutit. Tema sõnul on see ideaalne viis lõõgastumiseks ning närvisüsteemi maha rahustamiseks. «Istun seal 30 minutit ja tunnen end peale seda jälle paremini,» kirjeldab Naomi.

Nüüd, kui naine on sotsiaalmeedias teatanud ka kodus isolatsioonis olemisest, on tal veelgi rohkem võimalust endale aega pühendada. Kuna tavaliselt saab naine kiire elutempo tõttu omas kodus aega veeta vaid umbes neli päeva kuus, siis tunneb ta end isolatsiooni ajal eriliselt hästi. «Ma vaatan seda pigem positiivsest küljest. Naudin kodus kõikide nende asjade tegemist, mida üldiselt vihkan,» naerab Campbell.

Naomi lendas taagsi koju üsna pea pärast uudiseid, milles teatati koroonaviiruse levimisest väljaspool Hiinas asuvat Wuhani linna. Samuti postitas ta oma Youtube'i kanalile «Being Naomi channel» omapärase video sellest, kuidas kuulus modell ennast koroonakaitsevormi riietab. «Ütlen ausalt, et praegune aeg ei ole naljaasi. Ma ei riieta ennast kaitsevormi selleks, et minu üle saaks nalja teha. Näitan seda teile selleks, et saaksite end hetkel reisides turvalisemalt tunda.»

Pärast turvaliselt New Yorki saabumist jätkas ta sama video filmimist ning kirjeldas oma fännidele, kuidas tema lennukis olnud kaasreisijad teda tavapäratu riietumise pärast terve reisi vältinud olid.