KAHTLANE VÄRK ⟩ Kas Kate Middleton ja prints William ostavad Instagrami jälgijaid?

Pärast seda, kui New York Times kuninglikke Instagrami kontosid süvitsi uuris, on tõusnud kahtlus, et vendade Harry ja Williami rivaalitsemine jätkub sotsiaalmeedias.

Meenutame 2019. aasta aprillikuud, mil Meghan ja Harry Kensingtoni palee Instagrami konto alt lahkusid ja Sussex Royali käivitasid. Ehk täheldasite, kui kiiresti nad miljoni jälgijani jõudsid? See polnud küll «Jennifer Aniston purustab Instagrami» kiire, kuid kasvutempo oli toona märkimisväärne.

Pärast sellist uute jälgijate lainet ennustasid paljud, et Harry ja Meghani ametlik Instagrami konto möödub esimese kuu lõpuks Kensingtoni palee omast ning «varjutab» selle.

Kuna seda tollal ei juhtunud, siis arvati, et ju leiab see aset pärast Archie Harrisoni sündi. Imelikul kombel ei tulnud seda «varju» kunagi.

Vaatamata New York Timesi statistikale, mis näitab, et Sussex Royal kontol on aktiivsemad jälgijad, püsib nende konto Kensingtoni palee omast maas. Jääb lausa mulje, et Instagrami konto populaarsust üritatakse monarhilise hierarhiaga vastavusse viia. Ja kuigi selle aasta alguses hakkasid Harry ja Meghan Kensingtoni palee kontole järele jõudma, püsivad nad siiski kogu aeg sammuke tagapool. Hetkel on mõlemal kontol umbkaudu 11,3 miljonit jälgijat.

Ma ei ole küll matemaatik, kuid kui suur on tõenäosus, et neil kontodel on nii ühtlane jälgijate kasv? Ma kipun arvama, et pigem väike.

Isegi Kardashianidel ja Jenneritel pole jälgijate arv nii lähestikku. Isegi kaksikutel Tia ja Tamera Mowryl ning Cole ja Dylan Sprouse'il on jälgijaid erinevas koguses!

Kas sarnase jälgijate arvu taga võib olla see, et Instagram reklaamib Kensingtoni palee kontot rohkem kui Sussex Royal kontot? Või on asi märksa huvitavam? New York Times pakkus välja, et kuninglikud kontorid võisid tegeleda «varikampaaniaga» või osta Kensingtoni palee konto jaoks jälgijaid, kui Sussex Royal taas järele hakkas jõudma.