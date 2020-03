Kas raha eest saab õnne osta?

Kui tõstad oma tuju tarbimise või raha kulutamisega, kas see tekitab sinus hea emotsiooni või kergitab pead hoopiski süütunne? "Tarbimine on keskkonnale halb." ning "Teistel pole nõnda vedanud nagu sinul." võivad olla kaks lauset, mis sellisel juhul pähe tulevad. Ent kas raha kulutades ning poodides käies on tõesti võimalik elada õnneliku elu?

Vastus on jah. Raha eest saab õnne osta. Uuringud on näidanud, et ostlemisega tõesti saab õnnetunnet tekitada, kuid seda vaid siis, kui me kulutame oma raha kindlatel viisidel. Õnneks on olemas üsna targad reeglid, mida järgida, et oma väljaminekutel silm peal hoida ning veenduda, et need meile ka päriselt häid emotsioone tooksid.

Kuidas raha kulutada, et õnnelik olla?

Osta kogemusi

Kasuta raha, et parandada oma võimalusi aja veetmiseks

Osta endale meelehead

Maksa sellega asjade eest

Ole lahke ning jaga

Tegelikult on "raha eest saab õnne osta"-teoorias muidugi rohkem detaile kui eelnev viiest punktist koosnev nimekiri. Üks sellistest asjadest on näiteks puhas rõõm, mille saad enda tähistamiseks tehtud ostudest. Kas sa ei leia, et on väga rahuldustpakkuv leida oma iseloomuga täiuslikult sobiv ese ning seejärel seda kanda, näidates maailmale, kes sa oled? Või kui saavutad oma elus midagi suurt, ostes selle tähistamiseks sümboolse (ent mitte sealjuures kasutu!) meeldetuletaja, mille poole igal hommikul vaadata, tuletades meelde oma võite ning leides motivatsiooni edasi minekuks?

Kas selliste ostude näol on tegu pealiskaudsusega? Täiesti vastupidi. Tegelikult on nende ostude näol tegemist tööriistadega, millega tugevdad oma sügavamaid soove ning julgustad ennast tegema maailma jaoks rohkem tööd. Olgu, tegelikult ei pea sama efekti saavutamiseks tingimata raha kulutama. On ka teistsuguseid, tasuta viise, kuidas tähtsaid sündmusi oma elus tunnustada, tähistada ning esindada. Ent kui siiski otsustad oma edusammude või eksistentsi markeerimiseks enda peale veidi raha kulutada, siis naudi seda! Ära tunne ennast süüdi.

Raha kulutamisele andis halva maitse ja kuulsuse ilmselt komme teha automaatseid oste või osta asju selleks, et elu tuimastada või vältida. Võlgade korjamine ning kappide pilgeni täitmine asjadega, mida me ei vaja, ei kasuta ega naudi on täiesti mõttetu ning viib naudingutunde asemel hoopis depressiivsete mõteteni. Sellisel käitumisel ei ole mingit väärtust.

Õnneks on võimalik õppida seda, kuidas rahele õigesti lähenemise abil õnnelik olla. Seega kui tahad olla raha kulutades lustlik ja rõõmus, käitu väljaminekuid tehes järgmise kolme printsiibi alusel.

1. Rahasta oma vabadust