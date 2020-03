Maalil on ka kaks paati, justkui peegeldamas taustal näha olevat kahte inimfiguuri. On arvatud, et need sümboliseerivad 1900ndate-eelse Euroopa ühtsust ja rahulikkust, samal ajal tõmbab pilgu aga esiplaanile lineaarne perspektiiv. See tõmme on vaat et vägivaldne, esiplaanil karjuv kuju toob vaataja moodsasse maailma. Karjuvast kujust on saanud närvilise moodsa mehe arhetüüp – ta on ängist kantud inimene, kelle jaoks jumal on surnud ja materialism ei paku mingit rahuldust.