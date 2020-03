12 kodust tegevust, et vältida vaid telefonis istumist

1. Alusta kevadpuhastusega

Kui proovid end telefonis olemisest mõnd aega eemal hoida, siis miks mitte alustada kevadpuhastusega. Otsi välja tolmuimeja lisaotsikud, puhastuslapid ning prügikotid. Viska paberikonteinerisse vanad ajalehed või ajakirjad, mida sa nagunii enam üle ei loe või vaata ringi garderoobis, et otsustada, millised riided taaskasutusse viia. See on kasulik nii su kodule kui hingele.

2. Valmista toitev eine

Maitsva ning totva eine valmistamine on mitmel viisil kasulik. See võib õpetada sulle kuidas erinevaid toiduaineid kasutada või avastad ehk köögisahtlist mõne huvitava riistapuu, millega pole tükk aega midagi valmistanud. Kasulik nii vaimule kui kehale!

3. Mängi toakaaslastega lauamänge

Lauamängud pakuvad tegevust tundideks, seega kui elad kellagagi koos ning soovid virtuaalmaailmast pausi teha, siis otsi välja mõni laua- või kaardimäng. Kui pead aga üksi kodus aega veetma, ent soovid siiski sõpradega suhelda, leia mõni virtuaalne lauamängusait ning tee samuti isolatsioonis viibiva sõbraga virtuaalkõne, et siiski koos mängida.

4. Sobita kokku erinevaid riideid oma garderoobis

Kas oled hiljuti riietudes tundnud, et tea, mida selga panna? Kui lood on nii, siis kasuta aega näiteks selleks, et sättida oma kapis olevatest riietest kokku kooslusi, mida pole varem kandnud, andes endale nii vajalikku inspiratsiooni mõneks kiireks hommikuks. Miks mitte ka paar ähedat pilti Instagrami postitada?

5. Veeda aega oma lemmikloomaga

Lemmikloomaga aja veetmine on hea idee, eriti kui üritad oma telefonist puhata. See väike karvapall aitab kindlasti su mõtted eemale viia kõigest meedias toimuvast ning soovib sinu tähelepanu pälvida või seda, et temaga mängiksid.

6. Võta üks mõnus vann

Vannis käimine on samuti üks tegevus, mis ilma telefonita tunduvalt parem on. Sa oled hetkes, naudid erinevate vannitoodete aroome ning lõõgastud. Kui vanni pole, siis mine duši alla ning kasuta selle ajal või peale seda mõnusalt lõhnavaid ning hoolitsevaid tooteid - efekt on sarnaselt rahustav ning ei mingeid ekraane!

7. Tee oma midagi armsat oma kaaslase heaks

Kellegi teise heaks millegi tegemine, eriti kui see on su armastatu, tõstab ka kõige kehvemal päeval tuju ning tekitab sus tunde, et kasutad oma aega hästi. Seega kasuta oma soovitud telefonipuhkust selleks, et valmistada kaaslasele mõni kunstiteos, kirjutada käsikirjaline armastuskiri, väike lauluke või küpsetada midagi maitsvat. Tekitab hea tunde nii sinus kui su kaaslases!

8. Mediteeri või harjuta kohalolekut

Hetkes olemise harjutamine tuleb alati kasuks. Seega leia telefonipuhkuse ajal mugav koht ning lase oma ajul puhata ja keskenduda vaid hetkele. Võid ka sügavamalt mediteerida, kui see on sinu jaoks.

9. Loe mõnd ajakirja või raamatut

Enne internetimeediat tulid ajakirjad meile koju paberkandjal. Ehk on sul mõni ajakiri, mille lugemiseni sa pole jõudnud? Või lebab riiulis mõni raamat, mis on juba pikka aega lugemisnimekirjas olnud? Proovi vahelduseks oma meelt lahutada ka virtuaalmaailmast väljaspool.

10. Laki küüned mõne erksa värviga

Kevad on peaasjalikult kohal, mis tähendab, et on aeg kirgasteks värvideks! Muuda oma telefonivabadus mõnusaks koduseks spaa-ajaks ning tee endale muuhulgas näiteks maniküür, kattes küüned kauni kevadvärvidest inspireeritud lakikihiga. Kui sul on ka korterikaaslased, siis kutsu ka nemad kampa - seltsis ikka segasem!

11. Veeda aega oma päevikuga

Kui sa pole kunagi varem päevikut pidanud, siis on just see hea asi, mida virtuaalmaailmast puhates proovida võiksid. Tegemist on vägagi loova tegevusega, sest saad ennast väljendada täpselt nii nagu ise soovid, täites paberil oleva ruumi sõnade, joonistuste ning miks mitte ka joonistatud või välja lõigatud piltidega. Anna endale vabad käed ning salvesta väike ajakapsel oma tänasest päevast!

12. Tee midagi aktiivset väljas