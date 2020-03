Populaarne sotsiaalmeediakanal TikTok püüdis koledaid ja vaeseid inimesi ära peita

Moderaatorid hoolitsevad «Sinule» sektsiooni ilmuva sisu algoritmi eest – mis ühtlasi on paljude kasutajate jaoks peamine koht, kust uusi videoid leida. See tähendab, et sinna valitud videotel on suur potentsiaal tõmmata ligi miljoneid vaatamisi ning tõsta inimese haaret sotsiaalmeedias. Seni on valikukriteeriume hoitud salajas, pole ka teada olnud, kui palju sellest protsessist on automaatne, kirjutab The Guardian.