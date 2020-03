DOKTOR KISS ⟩ Briti toitumisnõustaja viirusetõrje muudab naised nõutuks ja mehed himuraks

Suurbritannia päritolu toitumisnõustaja, personaaltreener, blogija ning modell Tracy Kiss kaitseb ennast koroonaviiruse COVID-19 vastu vägagi omapärasel moel. Nimelt soovitab naine käte desinfitseerijate ning tualettpaberi asemel viirusepuhangu ajal koju varuda hoopiski midagi üllatavat.

Kiss alustab videot sellega, et räägib kuidas inimesed ostavad suures hunnikus varusid kokku ning hinnad on seetõttu lausa väljapressijalikud, pakkudes omalt poolt välja tasuta ning alternatiivse toote: sperma. Seejärel võtab naine sügavkülmast välja jääkuubikute valmistamiseks mõeldud plastmassist aluse, kus (eeldatavasti) on sees sperma.

Tracy Kiss kasutab spermat ka oma näonaha ravimisel. FOTO: SWNS / Scanpix

«Nagu ka kõigi teiste värskete toorainete puhul on ka sperma tervislikud omadused ning toiteväärtus seda kõrgem, mida kiiremini see peale «tootmist» ära tarbida,» ütleb veganist Kiss, tuues välja ka selle, et kui koheselt tarbida ei saa, siis võib spermat säilitada ka külmkapis 24 tunni vältel.

«Pikaajalisemaks hoiustamiseks soovitan sperma külmutamist jääkuubikualustel, sest keskmiselt väljub seda korraga umbes teelusikatäis, mis mahub ideaalselt ühte auku kuubikualusel.»

Personaaltreeneri ja blogija jaoks on sperma tarbimine juba aastaid väga tavapärane tegevus olnud. FOTO: SWNS / Scanpix

Toitumisnõustajast naine pakub soovijatele ka varianti spermajääkuubikuid kasutada näiteks külmades jookides või smuutides, kui tarbijal on soov selle maitset peita, aga ta ütleb, et seda võib süüa ka samamoodi kui tavalist pulgajäätist.

«Külmunult kaotab sperma oma viskoossuse ning pole enam valge ning tihke vaid pigem vesine ja läbipaistev. Kui oled seda korralikult hoiustanud, on see tarbimiseks ohutu,» räägib naine oma soovitatavast «tervisetrendist», lisades, et spermat võivad tarbida ka veganid, sest see on vaba piimast ning loomsetest toodetest.

Üks portsjon sisaldavat Kissi sõnutsi üle 200 erineva vitamiini ning mineraali, mis aitavad keha loomulikku immuunsüsteemi tugevdada ning see on «looduse poolt täiesti antud multivitamiin, mis on ühtlasi looduslik antidepressant, aidates sind lõõgastada ning sul paremini magada».

Kiss ütleb ka ära, et saab aru, et mitte kõik ei pruugi tahta sellist sammu teha ning jätkab videot, nimetades teisi tervislikke puu- ning köögivilju ja toiduaineid, mida sperma asemel süüa, loetledes pärast seda pikalt üles erinevaid käibetõdesid koroonaviiruse kohta.

Wikipedia kirjutab, et peenisest väljub ejakulatsiooni ajal keskmiselt 3,4 ml spermat, mille koostises sisaldub muuhulgas kaltsiumi, fruktoosi, glükoosi, piimhapet, magneesiumi, kaaliumi, valke ja tsinki. Ent teadlaste arvates on kõiki neid aineid spermas ikkagi liialt väike kogus, et inimese tervisele kuidagi mõju avaldada.