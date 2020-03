Nõid Ingrid sukeldus vandenõudteooriatesse: halvad inimesed elimineeritakse? Astraaltasandi rünnakud?

Me elame väga põneval ajahetkel. See läheb maailma ajalukku ning meie lapselapsed kuulevad tulevikus sellest pandeemiast igasuguseid huvitavaid lugusid. Maailm, milles me elasime, ei ole enam mitte kunagi seesama. Ma kinnitan teile, kallid, et kõik on muutunud ja mis veel muutunud ei ole, saab kindlasti mõjutatud.