6 mõtet, mille mõistmine aitab sul tõenäoliselt inimestele kergemini andestada

Vihastades unustatakse üsna tihti ära tõsiasi, et igal asjal on oma põhjus. See ei pruugi meile alati meeldida ning kindlasti on ka põhjuseid, mis tunduvad absurdsena, aga need on kindlasti olemas. Sageli võetakse teiste välja käidud põhjuseid ka ebameeldivate vabandustena, mis leppimist omakorda raskendavad.

Selleks, et suudaksid kellelegi andeks anda, tuleb sul kõige pealt järele mõelda, milles tegelikult on teise inimese «süü». Samuti, kas on üldse mõtet vihane olla. Andeks andmata muutuvad halvad emotsioonid kibestumiseks ning sul on aina keerulisem jääda positiivseks ning oma eluga edasi liikuda.

Selleks, et nii ei juhtuks, anname sulle mõned lihtsad näpunäited, mille mõistmise korral sul andestamine tõenäoliselt natukene kergemini läheb.

Andestamine ei peitu ainult sõnades

Paljude inimeste arvates peitub andeks andmine vaid sõnades, paljude jaoks aga tegudes. Korralik andestamine sisaldab tegelikult neid mõlemat. Aga mis kõige peamine - sisu loeb. Kui sa palud sõnadega kellegi käest vabandust, siis ilma selle tähendusele mõtlemata, võid lause ka vabalt enda teada jätta. Mõtestatult vabandamine näitab ka sinu poolset aksepteerimist juhtunu suhtes ning et üritad sellele lahendust leida. Seega mõtle oma sõnad läbi ning püüa mitte korrata varem tehtud vigu.

Andestamine ei keela sul midagi tunda

Kellelegi andestamine ei tähenda seda, et sul ei tohi olla mingeid emotsioone juhtunu või inimeste osas. Sa võid siiski tunda end vihaselt või solvunult, aga mida kauem sa neid emotsioone enda sees hoiad, seda rusuvamalt sa end tõenäoliselt tunned.

Võta juhtunut kui õppetundi

Mida rohkem sa olukorrast õpid, seda tugevamana tõenäoliselt sellest ka väljud. Iga asi juhtub meie elus põhjusega - inimesed tulevad, et meile midagi õpetada. Samuti juhtuvad head või halvad asjad meie elus, et meid uuteks erinevateks olukordadeks ette valmistada. Me ei pruugi halvemates olukordades nende kasulikkust mõista, kuid üpriski suure tõenäosusega mõistame neid hiljem. Samuti aitavad nad mõista teise inimese käekäiku, mis viis teda tegudeni, mis sind riivasid.

Hääletu andestamine

Alati ei olegi vaja sõnu või tegusid selleks, et üksteisele andestamisest märku anda. Mõnikord piisab selle tegemiseks vaid väikesest pilgust või naeratusest. Tihti lähevad inimesed eraldi teid edasi ilma, et üksteisele üldse andeks annaksid. Aga peab tõdema, et enda ning teise inimese vaimse tervise heaolu mõttes on mõistlik üksteisele andeks andmisest märku anda, et keegi end aastaid hiljem enam süüdi ei tunneks.

Vaata olukorda teise inimese silme läbi

Pea meeles, et iga inimese hingehaavad on erinevad ning nendest ülesaamise meetodid on ka tihti üpris erinevad. Proovi mõista, mida te mõlemad võisite valesti teha ning võib-olla polnudki see teie süü. Proovi end teise inimese kehasse mõelda ning tema perspektiive mõista. See ei pruugi sind valust päästa kuid aitab sul kergemini andestada, mis on teisele inimesele samuti oluline.

Andestamine vähendab energia asjatut raiskamist