Kas koroonaviiruse ajal on restoranis söömine ohutu?

USA-s tegutseva rahvatervise instituudi haigustekontrolli ja -tõrjekeskuse (CDC) andmetel ei levi koroonaviirus toidu kaudu. Seega on suhteliselt ohutu süüa nii eelpakendatud toitu, kaasahaaratavat toitu kui ka küpsetatud toite. Isegi kui viirus peaks kuidagi toidule sattuma, siis elab see vaid kõvadel pindadel ning toidu läbiküpsetamisega viirus hävib. Lisaks ei ole hetkel ühtki kinnitatud juhtumit, kus viirus oleks toidu kaudu levinud.

Viirus levib hingamisteedest lenduvate piiskade kaudu. Vähemteaduslikus kõnepruugis võib sind potentsiaalselt nakatada kõik see, mis sinu suust või ninast aevastades või köhides välja tuleb. Kui terve inimene puutub kokku nende lenduvate piiskadega, olgu siis näiteks ukselinki ja seejärel oma silmi, nina või suud katsudes, siis võivad viiruseosakesed talle edasi kanduda ning teda nakatada, ütleb Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Küsisime kommentaari ka Eesti Terviseametilt. Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam jagab meiega kohalikke käitumissoovitusi: «Kuna COVID-19 on inimeselt-inimesele ja saastunud pindade kaudu leviv viirusnakkus, siis soovitame me täna hoida inimestel distantsi teiste inimestega. Restoranis söömisel võib ohtlikuks osutuda lähikontakt teiste inimestega, kes on nakatunud viirusega. Toitlustuskohtade teenindajad peaksid hoidma distantsi külastajatega, samuti võiksid nad võimalusel kanda maski, et hoiduda nakatumast. Restorani omanik peab hea seisma selle eest, et tema töötajad oleksid terved ja võimaldama töötajatele ohutu töökeskkonna. Võimalusel võiksid inimesed toidu kaasa tellida.»