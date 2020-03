Koroonaviirus rikastas küüntemaailma uue veidra trendiga

Küünekunstnik Mei Kawajiri soovis leida uut trendi, milles on seotud kaunid küüned ja kätehügieen.

Nii jõudiski ta lahenduseni - küüntekindad.

Need on inspireeritud drag queenidest ning Mei valmistab neid kunstküüntest ning õhukestest kummikinnastest. See moodus vähendab ka küünte kahjustumist kunstküünte kandmisel. Nüüdseks on küünekindad muutunud lausa nii populaarseks, et neid kannavad isegi tema kollegid, rääkimata fännidest. Mei Kawajiri postitab oma kunstiteoseid Instagrami hastagi #staycealnstaycute alla.

Naine ütles, et imestab kõige rohkem selle üle, kuidas täiesti erinevast generatsioonist inimesed neid kindaid armastavad. Eriti armastavad inimesed, kes regulaarselt tehniku juures ei käi ning on kutsunud naist selle idee tõttu lausa geeniuseks. «See ei ole pelgalt seotud vaid disaini või küünekunstiga. Pigem meeldib mulle idee süngesse momenti lõbusate asjade lisamisest,» selgitab kunstnik.

Nüüdseks on uue trendiga kaasa läinud ka paljud teised küünetehnikud. Hispaania küünetehnik Belén Flores Núñez arendas Kawajiri tööd edasi ning tegi omakorda talle omased küünekindad. Kuna Hispaanias on kehtestatud karantiin, on naine otsustanud oma päevi sisustada uute kindatrendide välja töötamisega.