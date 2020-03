SÕBRANNA ÜLESKUTSE ⟩ Saada meile stiilipilte teemaviitega #quarantinecasual

Klassikaline "püüame saada kodukontorist normaalset pilti" attack. Ühtlasi tegin selle enne @helvetikacam üleskutset postitada #quarantinecasual fotosid, aga olen homme glämmim, I promise! Postitage teie ka kodukontoripilte ja karantiinimoe pilte, saatke neid meile kodustiil@postimees.ee ja sobranna@postimees.ee! Ja vaadake juba olemasolevat galeriid Kodustiil.ee lehel - ausalt, see kodukontorite galerii tegi mu hingele nii palju head. . #kodukontor #homeoffice #staythefuckhome #quarantinecasual #kitten #kittensofinstagram #cats #books

