Isevärki põhjus, miks briti kuningapere võsukestel ei tohi parimaid sõpru olla

Prints Williami ning hertsoginna Kate'i lapsi kutsutakse vastavalt George ning Charlotte Cambridge'iks. Peale selle peavad nad jälgima täpselt samu reegleid nagu nende teisedki koolikaaslased, mis hõlmab endas ka poliitikat, et õpilastele pole parimad sõbrad lubatud.

Ent tegemist pole nii karmi reegliga, kui esmapilgul tundub. Tegelik põhjus, miks parimad sõbrad printsile ja printsessile keelatud on, on üsnagi südantsoojendav.

Foto noortest siniverelistest Thomas's Battersea kooli koolivormis printsess Charlotte'i esimesel koolipäeval, 5. septembril aastal 2019. FOTO: Kensington Palace/via REUTERS/Scanpix

George ja Charlotte Cambridge käivad Thomas's Battersea nimelises koolis. Seal on paigas aga käitumiskoodeks, mille eesmärgiks on vältida seda, et kooli õpilased omavahelisi klikke moodustaksid. Näiteks on lastel keelatud klassis anda kaaslastele kutseid väljaspool kooli toimuvatele pidudele juhul, kui kutsutud pole terve klass.

Sellist poliitikat kohaldatakse selleks, et lapsed oleksid kaasõppurite vastu mõistvamad, arvestavamad ning viisakamad - täiesti arusaadav põhjus. Sest olgem ausad: endalgi on päris nõme teada saada, et sind mõnele üritusele ei kutsutud ning lapsena nõelab selline kõrvalejätt veelgi valusamalt.

Reeglitest rääkis briti ajakirjanik Jane Moore intervjuus ITV saatele «Loose women», kinnitades, et ka tema meelest on lahkusele rõhumine üks kooli vääramatuid tugevusi. Koolimajas olevat samuti igal pool üleval sildid, mis kutsuvad lapsi üles lahkusele ning seda mõtet peetakse kooli üldiseks eetoseks.