Meelelahutaja Tõnis Milling: metsas pole ühegi oksa küljes koroonaviirust ega WC-paberit!

Tõnis tõdeb, et maailmas oleks nagu lahti läinud Kolmas maailmasõda, mil kõik kardavad kõiki ja ostavad kõike. Samuti toob mees välja, et praegu on karm aeg paljude inimeste jaoks, eriti aga nende, kes tegelevad turisminduse ja meelelahutuse valdkonnas.

Milling ütleb, et sellistel hetkedel tuleks näha olukorda positiivsemast küljest. Selle all peab ta silmas seda, et inimestel on asjade praeguse seisu tõttu rohkem aega tegeleda oma hobidega, näiteks käia metsas või kalal. Lisaks soovitavad värskes õhus viibida ka paljud perearstid. Samas tuleks vältida lähikontakti teiste inimestega.